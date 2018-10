Daino impigliato in una recinzione a Teulada: agenti del Corpo Forestale lo salvano

Teulada (Ca), 15 Ott 2018 – Su segnalazione al 1515 del proprietario del terreno, il personale della Stazione forestale è intervenuto nella località Perda Sterria, in territorio di Teulada, per liberare un daino rimasto intrappolato in una recinzione metallica.

La difficile operazione di salvataggio è stata preceduta dall’immobilizzazione dell’animale, a seguito della quale si è proceduto a liberare il palco del daino dal vincolo inestricabile della rete metallica e a restituire la libertà all’incolume esemplare.

L’intervento si inquadra nelle funzioni esercitate dal CFVA per la protezione della fauna protetta.