Affidato in prova ai servizi sociali non si attiene alle prescrizioni: arrestato nuovamente dai carabinieri della Stazione del paese.

Bari Sardo (Nu), 15 Ott 2018 – Dopo numerose violazioni delle prescrizioni imposte per l’affidamento in prova ai servizi sociali, i carabinieri della Stazione di Bari Sardo, hanno informato l’Autorità Giudiziaria, che M.A. 54 enne pregiudicato, è stato nuovamente arrestato su ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura di Lanusei e contestuale revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali alla quale lo stesso era sottoposto dal luglio scorso.

L’uomo è stato sorpreso nel comune di Tortolì, in ulteriore violazione delle prescrizioni imposte che, tra l’altro, prevedevano il non poter uscire dal territorio comunale di Bari Sardo e, durante la perquisizione personale, è stato trovato in possesso inoltre di circa 5 grammi di “hashish”, posti sotto sequestro amministrativo, ed inoltre è stato segnalato nuovamente quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto alla casa circondariale di Lanusei per la prosecuzione in regime detentivo della pena residua da scontare fino al mese ottobre 2020.