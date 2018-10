Gdf Sanluri: scoperta evasione fiscale per 155.000 €.

Sanluri, 14 Ott 2018 – I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Sanluri, nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di una società’ operante nel settore del giardinaggio.

Le operazioni di controllo sono state avviate a seguito dell’esame delle diverse banche dati in uso al Corpo, disamina dalla quale, a carico del soggetto controllato, sono emerse incongruenze tra i dati censiti e le informazioni contenute nel cd spesometro, un database in cui sono contenute tutte le fatture registrate e con la quale, individuati i fornitori del soggetto verificato, è possibile risalire a tutti gli acquisti effettuati.

Le Fiamme Gialle, durante le attività ispettive, hanno riscontrato che il soggetto, pur avendo regolarmente fatturato le prestazioni dei servizi prestati, non le aveva annotate in contabilità, peraltro non istituita.

Il verificato conseguentemente è stato indicizzato quale evasore totale, avendo omesso di presentare le previste dichiarazioni per 4 anni di imposta.

All’esito dell’attività ispettiva, è risultato che il soggetto ha sottratto al Fisco introiti per complessivi 155.000 €, con una evasione I.V.A. superiore a 22.000 €.