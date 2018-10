Draghi presidente della Bce su Manovra: ottimista su soluzione compromesso. “Non drammatizzare su deviazioni da procedure”

Roma, 13 Ott 2018 – “Sono fiducioso che tutte le parti trovino un compromesso”. Così il presidente della Bce Mario Draghi sulla manovra italiana, oggetto di attenzione da parte di Bruxelles e delle istituzioni internazionali. “Sappiamo che ci sono procedure stabilite e accettate da tutti, ci sono state deviazioni: non è la prima volta e non sarà l’ultima” dice invitando poi a non drammatizzare per queste deviazioni. “Come ho detto, bisogna abbassare i toni e sono piuttosto ottimista che sarà trovato un compromesso”, aggiunge Draghi.

Ieri sera il premier Conte ha riunito a Palazzo Chigi sottosegretari e tecnici per “definire i dettagli” di decreto fiscale e legge di bilancio. “Non ci fermiamo un attimo, il lavoro da fare è tanto, ma vi assicuro che l’impegno di questo governo è incessante”, ha detto.