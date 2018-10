Wolof: imparare i rudimenti della lingua del Senegal in via Roma il corso base organizzato da Acli e Ipsia Sardegna.

Cagliari, 12 Ott 2018 – Un idioma antico e affascinante, molto più di un semplice mezzo di comunicazione non soltanto per i Senegalesi, ma per tutti coloro che vengono dall’area centro-orientale del continente africano. Le Acli provinciali di Cagliari e Ipsia Sardegna, organizzano un corso base di lingua wolof (la lingua ufficiale del Senegal) dedicato a tutti coloro che vogliono ampliare i propri orizzonti, hanno intenzione di fare un’esperienza di volontariato o di lavoro nella cooperazione internazionale allo sviluppo in tutti i paesi dell’area, o lavorano nel mondo della mediazione linguistica-culturale.

Il percorso formativo, della durata di 20 ore, si terrà il lunedì dalle 18 alle 20 nei locali della sede Acli di via Roma, 173 a Cagliari e verrà avviato dal 22 ottobre, al raggiungimento del numero minimo di iscritti. «L’obiettivo primario dell’iniziativa – spiega Benedetta Iannelli, presidente di IPSIA Sardegna – è avvicinare i partecipanti alla comunità Senegalese attraverso l’uso della lingua madre, in modo da agevolare il contatto con gli stranieri immigrati nel nostro Paese, ma anche acquisire delle competenze linguistiche che permettano, a coloro che sono interessati a fare esperienze di lavoro e volontariato in Senegal, di relazionarsi e instaurare rapporti empatici, in particolare nelle aree rurali e nei villaggi africani dell’area centro-orientale».

Per maggiori informazioni sul programma e per le iscrizioni è necessario contattare la segreteria organizzativa al numero 07043039 o alla e-mail acliprovincialicagliari@gmail.com