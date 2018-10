Individuato un magazzino di prodotti non sicuri e recanti la marcatura “Ce” contraffatta: sequestrati oltre 2 milioni di articoli.

Cagliari, 12 Ott 2018 – I militari della Guardia di Finanza di Cagliari, nell’ambito dell’ulteriore intensificazione della lotta alla contraffazione ed alla commercializzazione di prodotti non sicuri, partendo dall’analisi delle informazioni acquisite a seguito dei numerosi sequestri effettuati negli ultimi mesi, sono risaliti ai canali di approvvigionamento di prodotti non originali e non conformi agli standard di sicurezza previsti ed oggetto di commercializzazione in tutta la provincia.

Un’ampia attività di controllo del territorio e d’intelligence hanno permesso di individuare nella campagne di Assemini, in località Troncu Is Follas, un capannone di circa 600 mq, nella disponibilità di una società di Cagliari operante nel settore del commercio all’ingrosso.

