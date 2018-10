Maltempo Sardegna: intervento dell’elicottero della Guardia Costiera che salva un camionista rimasto bloccato sulla strada di Capoterra.

Cagliari, 11 Ott 2018 – Per il perdurare del maltempo in Sardegna a Cagliari, a delle acque a carattere temporalesco, che ha interessato l’area di Macchiareddu è Capoterra nella giornata di ieri e oggi, a causa delle copiose piogge che insistevano nell’area a partire dalla notte scorsa, è stato richiesto l’intervento di un elicottero AW139 Guardia Costiera Decollato dall’Aeroporto militare di Decimomannu, in forza alla neo istituita 4 Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera.

Decollato alle ore 13:30 di ieri, si è poi diretto sul punto indicato dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Cagliari, in località Macchiareddu dove sono state riscontrate numerose vetture e camion bloccati a causa dell’acqua e quindi si è proceduto all’evacuazione usando il verricello di soccorso di un camionista intrappolato sul tetto del camion. L’uomo è stato tratto in salvo in buono stato di salute e rilasciato presso l’aeroporto civile di Cagliari Elmas per le necessarie cure.

L’elicottero successivamente è decollato nuovamente per dirigersi nuovamente verso Capoterra a seguito della segnalazione di una frana, per verificare la presenza o meno di persone da evacuare e perciò si è poi diretto e atterrato presso l’Aeroporto di Decimomannu.

Il forte vento, la pioggia copiosa e la scarsissima visibilità, imponevano un’attenta e coordinata gestione del Soccorso a bassissima quota limitandone fortemente i margini di sicurezza a vantaggio della riuscita delle operazioni di recupero.