Maltempo Sardegna – Ieri pomeriggio riunito in prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi.

Cagliari, 11 Ott 2018 – A seguito della diramazione, da parte del direttore generale della protezione civile della Regione Sardegna di un avviso di allerta per rischio idrogeologico con criticità elevata, nonché del persistere delle condizioni meteo avverse, ieri pomeriggio si è riunito in Prefettura il Centro Coordinamento Soccorsi, presieduto dal Prefetto Romilda Tafuri, al quale partecipano il Sindaco metropolitano Massimo Zedda, i vertici delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, nonché qualificati rappresentanti di tutte le altre varie componenti statali, regionali e locali della protezione civile.

Durante la prima fase dei lavori, è stato fatto il punto sull’evolversi della situazione al fine di individuare le maggiori criticità in atto, nonché per assumere le decisioni del caso riguardo agli ulteriori interventi di soccorso da assicurare.

Nell’occasione, è stato evidenziato che le problematiche di maggiore rilievo si sono registrate nella rete stradale e, quindi, per la circolazione veicolare a causa degli allagamenti e degli smottamenti che hanno danneggiato diverse strade. Al momento, in particolare, risultano interdette alla circolazione le seguenti arterie:

Strade statali – La strada statale n. 195, interrotta al K. 8.330 ed al Km. 9.100 per lo smottamento della sede stradale: sono in corso sopralluoghi, a cura dei tecnici dell’ANAS, al fine di potere individuare gli interventi realizzabili e le misure da assumere per il ripristino dell’importante via di comunicazione, anche in considerazione delle ridotte possibilità d’individuazione di una viabilità alternativa.

Strade provinciali – A cura della provincia del Sud Sardegna è stato istituito un divieto di transito per tutti gli autoveicoli nelle seguenti strade provinciali: Strada provinciale n. 20, dal Km 17 (Loc. Olia Speciosa) al Km 22 (Loc. Annunziata); Strada provinciale n. 1 dalla Località Santa Lucia del Comune di Capoterra fino alla Località Pantaleo del Comune di Santadi.

Sono state inoltre segnalate criticità lungo la Strada provinciale n. 18 dal Km. 18.500 al Km. 25, nonché all’intersezione della Strada provinciale n. 97, al Km. 0.500.

In considerazione di quanto precede e del previsto ulteriore peggioramento delle condizioni meteo dalla nottata e per tutta la giornata di domani, si raccomanda la massima prudenza da parte di tutti gli utenti della strada, specie nelle suddette zone, dove si suggerisce di evitare gli spostamenti non strettamente necessari e, in ogni caso, assumendo in anticipo informazioni sulla percorribilità delle strade.

Notizie in merito per le strade statali potranno essere assunte contattando l’ANAS (tel. 070/5297600) o, in generale, contattando la sala operativa della Polizia stradale (tel. 070/ 379141).

In considerazione delle segnalate difficoltà di collegamento determinate dalla interruzione al traffico della SS. 195, presso il Comune di Capoterra sarà istituito un apposito presidio sanitario a cura della ASSL di Cagliari, cui si sommerà un servizio di assistenza alla popolazione a cura della Croce Rossa Italiana, che concorrerà, qualora necessario, offrendo i propri servizi anche attraverso la distribuzione di generi di conforto.

Nella circostanza, sono state assunte informazioni anche per quanto attiene ai servizi offerti da ABBANOA, che ha assicurato essere in corso tempestivi interventi per il ripristino dell’erogazione dell’acqua nelle zone in cui si sono dovute registrare interruzioni, cosi come ha assicurato analoghi interventi l’ENEL, i cui tecnici sono dovuti intervenire per il ripristino di circa 1.500 utenze disabilitate appunto a causa delle condizioni meteo avverse.

Per tutta la durata dell’allerta meteo, sono stati disposti, a cura delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, servizi straordinari di controllo del territorio che hanno consentito di garantire molteplici immediati interventi a tutela della pubblica, che comunque continueranno fino a cessate esigenze.

Considerato il suddetto previsto peggioramento delle condizioni meteo, il Centro Coordinamento Soccorsi si riunirà nuovamente alle ore 23.30 odierne al fine di potere monitorare nell’immediato l’evolversi della situazione ed assumere le eventuali ulteriori iniziative che si rendessero necessarie. Com