Gdf Muravera: due finanzieri traggono in salvo un automobilista.

Cagliari, 11 Ott 2018 – Nel pomeriggio di ieri, alle ore 17.30 circa, una pattuglia della Tenenza della Guardia di Finanza di Muravera, composta dagli Appuntati Renzo Etzi e Nicola Maricca, è intervenuta a Castiadas (CA), sulla Nuova SS 125, in prossimità dello svincolo di Olia Speciosa (CA), in soccorso di una persona che viaggiava a bordo di un’autovettura che precedeva un camion che trasportava un generatore di corrente, in quanto lo stesso era stato incaricato, quale tecnico, di installare il gruppo elettrogeno in una località allo stato isolata e le cui case sparse erano sprovviste di energia elettrica a causa delle note avverse condizioni metereologiche interessanti il sud Sardegna.

In particolare, l’intervento e la prontezza dei militari ha consentito di trarre in salvo il tecnico che, trovandosi all’interno dell’autovettura “in panne”, a causa delle insistenti ed abbondanti piogge che ne avevano bloccato la marcia ed iniziavano ad invadere l’abitacolo è stato colto dal panico. E, infatti, il soggetto risultava intimorito dalla situazione e non “reattivo” all’invito dei militari di abbandonare prontamente il veicolo.

Preso atto della situazione i suddetti militari procedevano con tempismo e sprezzo del pericolo (atteso che la carreggiata era invasa da un vero e proprio torrente d’acqua di preoccupante livello) ad avvicinarsi al veicolo, estraendo a forza il malcapitato dall’abitacolo traendolo in salvo.