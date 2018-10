Cagliari, 11 Ott 2018 – Nelle prime di questa mattina, a seguito dell’alluvione che ha colpito il versante sudorientale della Sardegna, un elicottero HH212 dell’80° Centro Combat Sar di Decimomannu (CA) è stato impiegato nella ricerca di una famiglia composta da 5 persone dispersa nelle campagne di Assemini (CA). L’equipaggio, allertato dal Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico su richiesta della Prefettura, è decollato alle 2:10 del mattino dalla base aerea di Decimomannu per dirigersi nelle vicine campagne di Assemini, dove le squadre di soccorso a terra erano già impegnate nella ricerca dei 5 membri di una famiglia che si trovava su un’auto travolta dalle acque di un torrente in piena.

L’utilizzo degli NVG (night vision goggles), gli apparati da visione notturna in dotazione al Centro, nonostante le pessime condizioni del tempo data la forte pioggia che ancora cadeva nell’area, ha consentito di individuare un uomo di mezza età che è stato prontamente recuperato calando l’aerosoccorritore tramite il verricello di soccorso. L’uomo è stato immediatamente messo in salvo e la ricerca è ripresa per individuare la moglie, mentre nel frattempo le tre figlie erano state ritrovate dalle squadre a terra.

Dopo oltre due ore di volo, le ricerche della signora non hanno dato esito positivo. Gli uomini e i mezzi dell’80° Combat Sar mantengono la prontezza operativa per eventuali ulteriori necessità dettate dall’emergenza.