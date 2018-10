Due cagliaritani in manette per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, evasione nonché detenzione illegale di munizionamento comune da sparo

Cagliari, 11 Ott 2018 – I carabinieri della stazione CC di San Bartolomeo, nel corso della serata di ieri, al termine di un servizio finalizzato al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, evasione nonché detenzione illegale di munizionamento comune da sparo, due cagliaritani di cui uno pregiudicato, di 37 anni e 31 anni.

Nel corso del servizio svolto nel quartiere periferico di Sant’Elia, i militari hanno sottoposto a perquisizione personale i due individui nei pressi nei pressi di via Schiavazzi poiché notati con fare particolarmente sospetto: entrambi sono stati trovati in possesso di circa 300 grammi di stupefacente suddiviso in dosi, hashish, circa 40 gr di marijuana anch’essa suddivisa in dosi, 3 gr di cocaina in svariate dosi destinate allo spaccio e 15 mg di metadone suddiviso in tre contenitori, nonché un bilancino di precisione e oltre 500 € in banconote di piccolo taglio provento dell’attività illecita.

Successivamente i carabinieri hanno eseguito la perquisizione dei domicili degli arrestati dove, è stata rinvenuta, nella disponibilità di uno dei due, anche un proiettile calibro 9 × 21 ancora integro.

Quanto trovato è stato sottoposto a sequestro dai militari ed i due giovani sono stati trattenuti, uno presso la camera di sicurezza del comando provinciale, l’altro agli arresti domiciliari, in attesa della direttissima prevista per oggi.