Dall’Italia a Bangkok in business class con Air Italy a una tariffa promozionale imperdibile per provare un’indimenticabile esperienza di viaggio 

Olbia, 11 Ott 2018 – A poco più di un mese dall’ avvio del nuovo collegamento per Bangkok, Air Italy è lieta di proporre ai propri clienti l’opportunità di scoprire la magia della nuova destinazione e il nuovo servizio di Business Class offerto dalla Compagnia con una promozione molo incentivante, per godersi appieno il soggiorno a partire dal volo.

La promozione prevede un viaggio di andata e ritorno in Business Class per Bangkok con partenza, oltre che da Milano, anche da Roma, Napoli, Palermo, Catania e Lamezia Terme via Malpensa, da 999 euro, a persona, tutto incluso, per tutti coloro che acquisteranno, tra oggi e il 30 ottobre, 2018, un biglietto di Business Class per volare in Thailandia fino al prossimo settembre 2019.

Tutti i nuovi servizi di Air Italy per la Thailandia, vengono operati con Airbus A330-200, il nuovo aereo Air Italy dedicato al lungo raggio, che offre fino a 24 posti nell’esclusiva cabina Business Class che consente di volare con il massimo comfort su sedili completamente reclinabili, assaporando un menu italiano accompagnato da una selezione di champagne e vini italiani pregiati, servizio Wi-Fi, un ampio servizio di intrattenimento in volo e l’attenzione personalizzata da parte del personale di bordo.

Accedere alla promozione e verificare i dettagli dell’offerta è semplice; è sufficiente infatti prenotare entro la mezzanotte del 30 ottobre 2018 direttamente su airitaly.com, via App Air Italy, contattando il Call Center della Compagnia 892 928 o presso la propria agenzia di viaggi, dotata del sistema di prenotazioni della Compagnia WTS .