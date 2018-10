Arrestati dai carabinieri della compagnia di Cagliari per furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate due cagliaritani

Cagliari, 11 Ott 2018 – La notte scorsa, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, hanno arrestato per furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate, due Cagliaritani pregiudicati, un uomo di 42 anni, disoccupato ed una donna di 33 anni, disoccupata. Infatti, poco dopo la mezzanotte, militari della radiomobile nei pressi di via su Planu, nel corso di un ordinario servizio di pattuglia, hanno notato atteggiamenti particolarmente strani e sospetti nei due individui, trovati a bordo di un veicolo che avevano poco prima rubato in via Barbarigo. Si tratta di una Fiat “Uno” all’interno della quale sono stati rinvenuti vari strumenti da effrazione, tra cui un grimaldello ed una chiave artefatta. Pertanto i due sono stati sottoposti a perquisizione personale e subito dopo portati in stato di arresto presso gli uffici del comando provinciale cc dove, dove dopo le formalità di legge, sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo, presso le camere di sicurezza della Stazione cc di Ca-Villanova.

