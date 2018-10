Maltempo – Domani chiusura uffici Camera di commercio di Cagliari

Cagliari, 10 Ott 2018 – In adempimento all’Ordinanza del Sindaco di Cagliari n. 58 del 10 ottobre 2018 che, a seguito dell’allerta meteo con criticità elevata (allerta rossa) dispone: “La chiusura a partire dalle ore 15.00 del giorno 10.10.2018 e fino alle 23.59 del giorno 11.10.2018 di tutte le scuole cittadine, di ogni ordine e grado, degli asili, dei parchi, dei cimiteri, degli uffici pubblici, ad eccezione di quelli che erogano servizi essenziali”, SI avvisa che tutti gli uffici della Camera di commercio di Cagliari saranno chiusi nella giornata dell’11 ottobre 2018.

Si fa presente che, in considerazione della criticità elevata dell’allerta meteo e della conseguente necessità di evitare ogni possibilità di danni all’utenza e al personale della Camera, l’erogazione dei servizi pubblici essenziali di competenza della Camera di commercio (Certificati e visure del registro delle imprese per partecipazione a gare d’appalto; certificazione per l’esportazione e l’importazione temporanea di merce – carnet Ata-Tir; certificazione per lo sdoganamento limitatamente alle merci deperibili; registrazione brevetti) sarà assicurato dagli uffici della Camera di commercio di Oristano, in virtù del vigente accordo tra i due enti per la gestione associata delle funzioni.

I servizi potranno essere richiesti presso la sede di via Carducci 21/23 a Oristano, ovvero all’indirizzo mail segreteria.generale@or.camcom.it, o ai numeri telefonici 078321431 e 078371920.