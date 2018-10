Maltempo – Chiudono per l’Allerta Meteo Rossa Uffici Pubblici e Scuole di Cagliari e provincia

Cagliari, 10 Ott 2018 – L’Allerta Meteo Rossa in vigore fino alla mezzanotte di domani, giovedì 11 ottobre ha portato al provvedimento di chiusura degli Uffici da questo pomeriggio insieme alle scuole che offrono corsi serali.

Fino alla mezzanotte di domani, giovedì 11, sono previsti piogge, vento e temporali.

Gli Uffici e le Scuole di ogni ordine e grado resteranno chiusi per tutta la giornata di domani giovedì 11. Chiusi anche i parchi, i cimiteri, le biblioteche, i musei e gli impianti sportivi cittadini.

La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo di criticità elevata prevista sino alla mezzanotte di domani, giovedì 11 ottobre, su Cagliari, sui Comuni della Città metropolitana (Quartu Sant’Elena, Assemini, Capoterra, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu, Decimomannu, Maracalagonis, Pula Sarroch, Settimo San Pietro, Sinnai, Villa San Pietro e Uta), gli altri Sindaci stanno adottando le stesse misure tramite ordinanze.

L’allerta riguarda l’intero versante sud orientale della Sardegna.

Il Centro operativo comunale è convocato in Municipio per l’attivazione del piano di protezione civile.

Al momento risulta chiusa al traffico la strada statale 195 in direzione Pula, si raccomanda la massima prudenza anche per la viabilità sul versante orientale, in particolare sulla 125.

