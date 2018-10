Esercito – “Trincee Profonde del 900”: dopo le conferenze di Sassari e Oristano il progetto storico culturale dedicato alla Grande Guerra giunge a Nuoro.

Nuoro, 10 Ott 2018 – Prosegue presso la città di Nuoro il progetto storico culturale denominato “Trincee Profonde del 900”, promosso dal Comando Militare Esercito Sardegna, realizzato in collaborazione con Comitato Sardo Grandi Eventi, di concerto con Regione Autonoma Sardegna, Club modellismo storico Cagliari e Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, per commemorare il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale.

L’incontro con gli studenti della città di Nuoro, programmato per domani giovedì 11 ottobre 2018 alle ore 10:00 presso la sala conferenze della Camera di Commercio, avrà inizio con l’introduzione e presentazione del progetto storico da parte del Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, Generale di Divisione Giovanni Domenico Pintus, e proseguirà con l’intervento della Professoressa Marina Moncelsi, che terrà una conferenza dal titolo “I nuoresi nella Grande Guerra”, e del Professor Aldo Accardo, che intratterrà gli studenti sul tema “Gli intellettuali e la Grande Guerra: Attilio Deffenu”.

L’incontro sarà l’occasione per una riflessione storica a favore degli studenti degli Istituti Superiori di secondo grado della città di Nuoro e un momento per commemorare i tanti nuoresi che hanno partecipato al primo conflitto mondiale che hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria e di intimo attaccamento al dovere. Com