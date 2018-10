Epatite c, domani test rapido salivare Hcv a Cagliari

Cagliari, 10 Ott 2018 – Domani per la prima volta in Sardegna, sarà offerto gratuitamente il test rapido salivare per l’Hcv, il virus responsabile dell’epatite C. L’equipe del servizio testing di Lila Cagliari, composta esclusivamente da volontari, sarà a disposizione domani, giovedì 11 ottobre, dalle 19 alle 21, nella sede di via Dante 16 a Cagliari.

“Vogliamo contribuire all’eradicazione del virus, le nuove terapie contro l’epatite C oggi lo permettono. Il nostro sforzo come volontari è quello di allargare l’offerta di test in un contesto extraospedaliero” ha spiegato Brunella Mocci, presidente Lila Cagliari e coordinatrice nazionale Lila.

In Sardegna i dati di incidenza sono piuttosto importanti, in alcune zone dell’isola si sfiora il 5%. In Italia si stimano complessivamente migliaia casi non ancora diagnosticati. Il virus dell’Hcv si replica con grande facilità, importante quindi fare fronte comune sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce.

Tutte le persone che si rivolgeranno ai volontari Lila potranno avere materiale informativo e ricevere consigli su come evitare i comportamenti a rischio di trasmissione dell’Hcv e dell’Hiv. Le persone che avranno bisogno di un trattamento per l’epatite C saranno inviate, con un percorso dedicato, al Policlinico Universitario di Cagliari, centro di eccellenza nel trattamento dell’epatite C in Sardegna.

Da novembre 2016 sono centinaia le persone che si sono rivolte alla Lila per fare un test rapido salivare per Hiv, il 70% non ne aveva mai fatto uno nella propria vita passata, pur avendo corso il rischio di contagiarsi con rapporti sessuali non protetti. L’équipe testing Lila è composta da medici, counselor, operatori dell’accoglienza, tutti volontari e adeguatamente formati e supervisionati. Com