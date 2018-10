Controlli nel centro storico di Sassari: denunciati dai carabinieri due minorenni per spaccio.

Sassari, 10 Ott 2018 – Nell’ambito dei controlli straordinari del territorio nel centro storico cittadino, i Carabinieri della Compagnia di Sassari hanno deferito all’Autorità Giudiziaria due minorenni, responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, nel transitare in via Arborea, hanno notato la presenza dei due ragazzi che, alla vista dell’auto di servizio, hanno subito avuto un atteggiamento nervoso ed evasivo, comprovato dal tentativo di disfarsi di uno zainetto che avevano al seguito.

Insospettiti da tale comportamento, i militari hanno così deciso di procedere al loro controllo e li hanno poi trovati in possesso di un sacchetto contenente 54 grammi di marijuana all’interno dello zaino. Dopo aver informato i genitori ed esteso la perquisizione anche al domicilio dei due giovani, entrambi studenti di 16 anni, i successivi accertamenti hanno consentito di rinvenire altri complessivi 21 grammi di marijuana suddivisi in vari contenitori, un bilancino di precisione, tre trita erba e vari ritagli in cellophane comunemente utilizzati per il confezionamento della droga.

A quel punto, considerato che il materiale rinvenuto ha consentito di escludere l’uso personale, è scattata per entrambi la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e gli stessi sono stati affidati ai rispettivi genitori in attesa dei provvedimenti della competente autorità giudiziaria.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, che segue con particolare attenzione i fenomeni legati alla diffusione degli stupefacenti tra i giovani nonché gli episodi di bullismo e violenza, persegue in modo deciso e concreto i reati commessi dai minori, i quali, è opportuno ricordarlo, sono comunque soggetti alle norme penali, possono essere processati nonché essere destinatari di specifiche misure di sicurezza.