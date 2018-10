Pregiudicato cagliaritano arrestato dagli agenti della Squadra Volanti di Cagliari per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.

Cagliari, 9 Ott 2018 – Nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, mediante la costante vigilanza di tutte le zone della città, gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato Morgan Farris, di 45 anni, cagliaritano, pregiudicato, per il reato di evasione.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri quando un equipaggio di una Volante, nel transitare in Via Is Mirrionis, ha fermato un uomo a bordo di un ciclomotore.

Quindi è stato identificato dagli accertamenti effettuati, è emerso che il pregiudicato fosse sottoposto alla misura restrittiva degli arresti domiciliari e che non poteva guidare il mezzo in quanto privo di patente di guida revocatagli nel 2009.

In mattinata è previsto il processo con rito per direttissima.