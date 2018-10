Porti, dalla Giunta Sardegna 400mila euro per completare la stazione marittima di Arbatax

Cagliari, 9 Ott 2018 – La stazione marittima di Tortolì-Arbatax sarà completata grazie a un finanziamento regionale di 400.000 euro. La Giunta, su proposta dell’assessore dei Lavori Pubblici Edoardo Balzarini, ha infatti deciso di affidare al Comune di Tortolì il completamento degli interventi di messa in sicurezza e adeguamento alle vigenti normative della struttura, al fine di permetterne l’apertura all’uso portuale con i servizi di biglietteria, di attesa, di ristorazione, igienici-sanitari e commerciali, per l’accoglienza dei passeggeri in transito nello scalo ogliastrino.

“Si tratta di una somma prevista nella legge di stabilità per questo tipo di interventi – spiega l’assessore dei Lavori Pubblici – che permetterà di mettere finalmente in funzione una struttura ultimata nel 2012, ma non ancora non operativa per la mancata attuazione degli interventi necessari per l’apertura”. Com