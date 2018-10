Lo spread sfiora 310 punti, massimo dal 2013. Salvini: scontro economia virtuale e reale

Milano, 9 Ott 2018 – Ieri giornata molto pesante sui mercati, dopo la lettera della commissione Ue che ha richiamato l’Italia sui numeri della nota di aggiornamento al Def. La Borsa di Milano maglia nera in Europa, con lo spread fra i Btp e i Bund che ha superato i 300 punti. Alla fine Milano cede il 2,43%. Oggi il vice premier Matteo Salvini punta il dito contro la “manovra finanziaria di speculatori alla vecchia maniera” i quali agiscono come “25 anni fa Soros per comprarsi in saldo le aziende” italiane.

Londra perde l’1,16% a 7.233 punti. A Milano i bancari vanno a picco e l’indice Ftse Mib scende del 2,43% a 19.851 punti. Francoforte cala dell’1,36% a 11.947 punti e Parigi dell’1,1% a 5.300 punti.

“Leggo che lo spread è salito intorno ai 300 punti. Qua è lo scontro tra l’economia reale e l’economia virtuale, fra la vita vera e la realta’ finanziaria” commenta il vicepremier Matteo Salvini. ‘Se volessi pensare male, penserei che dietro allo spread di questi giorni’ e del superamento dei 300 punti base di oggi, ‘ci sia una manovra di speculatori alla vecchia maniera, alla Soros, che puntano sul crollo del Paese per comprarsi a livello di saldo le aziende sane, che sono tante, di questo Paese’ – ha proseguito il vicepresidente del Consiglio – nel corso del suo intervento a un incontro organizzato dall’Ugl alla presenza della leader della destra francese, Marine Le Pen. ‘Voglio dire a nome del Governo – ha avvertito Salvini – che non torneremo indietro. A chi pensa di speculare sull’economia italiana dico che perdono tempo e soldi perché noi andiamo avanti’.

“Sale lo spread, oltre quota 300 (noi lo avevamo portato sotto quota 100). Salvini dice che è colpa di Soros e che lui va avanti. Il danno economico di questa #ManovradelPopolo lo pagheranno le famiglie, il ceto medio, i bisognosi ma lui ripete orgoglioso ‘Me ne frego'”.