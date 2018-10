La Malattia di Parkinson: convegno a Cagliari sulle nuove frontiere di cura

Cagliari, 9 Ott 2018 – Sabato prossimo, 13 ottobre, con inizio alle ore 9, presso la sala Congressi dell’Ospedale A. Businco di Cagliari, si terrà un convegno dal titolo: “La Malattia di Parkinson: terapia e nuovi approcci con la Teleriabilitazione”.

La Malattia di Parkinson (MdP), seconda patologia neurologica per frequenza dopo la malattia di Alzheimer, è una malattia neurodegenerativa cronica e progressiva del sistema nervoso centrale, tipicamente caratterizzata dalla presenza di sintomi motori cardinali quali, rigidità e tremore che, con l’evoluzione del quadro clinico, determina la comparsa di instabilità posturale causa di cadute.

La disabilità e la qualità della vita dei soggetti affetti dal Parkinson sono aggravate e penalizzate dalla coesistenza di sintomi non motori; la malattia infatti è gravemente invalidante, dal forte impatto sociale e con pesanti ripercussioni sulla vita di migliaia di famiglie.

Oggi in Italia si calcolano circa 230.000 persone con MdP (60% uomini e 40% donne), di cui il 5% con età inferiore ai 50 anni e il 70% con età superiore ai 65 anni. Si prevede che nel 2030, vista la tendenza all’invecchiamento della popolazione, il numero dei casi sarà raddoppiato.

Il convegno ha come obiettivo fare il punto sulle nuove prospettive terapeutiche che permettano il costante monitoraggio dell’evoluzione della disabilità e la presa in carico con approccio trasversale tra varie discipline mediche, coerente con lo stato di malattia.

In questo contesto la Teleriabilitazione, quale nuova frontiera terapeutica per i malati di Parkinson assume un ruolo di notevole importanza.

Nel corso dell’incontro del 13 ottobre saranno infatti presentati i risultati dello studio relativo all’impiego della teleriabilitazione realizzato dalla SSD Riabilitazione dell’AOB. Com