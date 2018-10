Comune di Cagliari propone asta pubblica per 45 fra veicoli e motoveicoli comunali: offerte d’acquisto entro mezzogiorno di martedì 6 novembre,

Cagliari, 9 Ott 2018 – Entro le ore 12 di martedì 6 novembre, dovranno pervenire le offerte in relazione all’avviso d’asta pubblica per la vendita di 30 motoveicoli e 15 veicoli (mini-pala e trattore pulisci spiaggia, officina mobile, autocarri, furgoni e carrelli) di proprietà del Comune.

Le offerte devono essere indirizzate al Comune di Cagliari – Servizio Protezione Civile, Autoparco, prevenzione e Sicurezza e consegnate a mano o a mezzo posta, all’Ufficio Protocollo generale, via Crispi 2 – 090124 Cagliari.

L’asta si terrà giovedì 8 novembre 2018 presso i locali dell’Autoparco di via Mercalli 31. Chiunque fosse interessato può visionare preventivamente i mezzi nella stessa autorimessa comunale da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13, previo appuntamento telefonico allo 070.6776976, 070.6776958, 070.6776948 e 070.6776921.

L’elenco e le schede dei 45 veicoli e motoveicoli messi in vendita, lo schema d’offerta e le modalità di presentazione, l’avviso e le norme e le condizioni che regolano l’asta, sono consultabili e scaricabili attraverso il link più sotto indicato.

Questa vendita rientra nel programma di contenimento della spesa e di rinnovo graduale del parco veicolare comunale, con mezzi ad alta efficienza energetica e bassa emissione di agenti inquinanti e che ha visto dismettere dall’inizio dell’anno 17 veicoli.

