Allevatore di Nurri arrestato dagli agenti del Corpo Forestale per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente

Cagliari, 9 Ott 2018 – Il personale della Stazione Forestale e di Isili ha svolto nei giorni scorsi un’accurata attività investigativa, a seguito della quale è emerso che nelle campagne del Comune di Nurri, presso alcuni caseggiati a servizio di un’azienda agricola in località “Funtana Culoru”, risultavano custodite illegalmente armi clandestine, utilizzate anche per attività di bracconaggio.

Con la collaborazione degli agenti delle Stazioni Forestali di Escalaplano e Senorbì, il Reparto ha proceduto quindi ad eseguire un’accurata perquisizione.

Nell’ambito di tale attività il personale della Forestale ha rinvenuto, bene occultato in mezzo a presse di foraggio, un fucile calibro 12 con matricola abrasa. Inoltre sono tati rinvenuti 3 sacchi contenenti foglie e infiorescenze di Cannabis per un totale di circa 6 kg e due passamontagna. Infine, nei terreni dell’azienda agricola è stata scoperta anche una coltivazione di 35 piante di marijuana, le quali avevano raggiunto uno sviluppo di circa 1,80 cm.

A questo punto l’allevatore, C.L., 33 anni, pregiudicato di Nurri, è stato dichiarato in arresto per reati di detenzione di arma clandestina e per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente (pena prevista sino ad 8 anni di detenzione).

L’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero dott. Guido Pani, della Procura della Repubblica di Cagliari, è stato rinchiuso nel Carcere di Uta ove è a disposizione del Giudice per essere sottoposto a interrogatorio di garanzia.