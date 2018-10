Giovane extracomunitario senza apparente motivo danneggia un’auto di servizio ferma nei parcheggi del Tribunale, sul posto i carabinieri, arrestato

Cagliari, 8 Ott 2018 – L’auto di servizio dei carabinieri, ferma davanti al Tribunale di Cagliari e danneggiata da un extracomunitario, è in dotazione ai militari della Stazione cc di Serrenti. Subito dopo il fatto sul posto sono intervenuti immediatamente (unitamente a militari del Nucleo radiomobile della compagnia cc di Cagliari della Sezione di Polizia Giudiziaria della locale procura), hanno alla fine arrestato Sharan Yahaia, di 27 anni, del Ghana, in regola sul territorio nazionale e richiedente asilo, in quanto individuato quale responsabile dei danni causati alla vettura dell’Arma per mezzo di un frammento di marciapiede e sono stati irreparabilmente danneggiati parabrezza, lunotto, 2 finestrini anteriori e uno posteriore.

Il motivo del gesto è riconducibile allo stato di alterazione psichica dell’arrestato verosimilmente quale reazione a seguito del rinvio dell’udienza fissata per oggi per decidere sulla sua condizione di rifugiato e che lui ha interpretato come diniego, nonostante fosse stato accompagnato dal suo legale che si ritiene gli abbia spiegato la natura del rinvio.

Quindi il giovane è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, in attesa della direttissima prevista per domani.