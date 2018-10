A Taranto un uomo litiga con la moglie, getta dal balcone la figlia e accoltella il figlio

Taranto, 7 Ott 2018 – Oggi Taranto è stata il teatro di una tragedia familiare. Infatti, un uomo a seguito di una lite con la moglie si è avventato sui figli accoltellando al collo il primogenito di 14 anni e lanciando la figlia di 6 anni dal balcone al terzo piano di un appartamento di uno stabile del rione Paolo VI, in Via XXV Aprile.

Poco dopo il padre è stato arrestato per tentato di omicidio dai Carabinieri che hanno dovuto proteggerlo, una volta arrivato in strada, da un linciaggio da parte dei vicini. I militari hanno smentito che l’aggressore fosse ubriaco, notizia che era circolata dopo il suo arresto.

A quanto si apprende le condizioni della bambina, ricoverata assieme al fratello nell’Ospedale Santissima Annunziata sono critiche mentre non sarebbero gravi le ferite riportate dall’altro figlio, che è stato medicato ed al quale i sanitari hanno assegnato una prognosi di 15 giorni.

La piccola è sottoposta ad un delicato e complicato intervento chirurgico nel nosocomio ‘Santissima Annunziata’. Le sue condizioni sono molto gravi. I medici stanno cercando di drenare liquido nel torace. La bimba ha importanti lesioni al fegato e ha riportato due traumi molto seri, uno cranico e l’altro mascellare. Dopo l’intervento a Taranto potrebbe anche essere trasferita nel reparto di chirurgia maxillo-facciale di un ospedale di Bari.

Da una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo nelle prime ore del pomeriggio avrebbe avuto un violento litigio con la moglie. La coppia da qualche tempo non abitava più insieme, si erano separati. Con la ex moglie litigava da tempo per quanto riguarda proprio gli incontri con i figli. Di recente l’uomo avrebbe perso la potestà genitoriale e pare che avesse precedenti specifici per maltrattamenti in famiglia.

Secondo i vicini di casa il marito, di cui non si conoscono le generalità e si sa soltanto che ha 49 anni, non si trovava nel pieno delle sue facoltà mentali. In preda ad un raptus, ha tentato di uccidere i due figli. Prima ha accoltellato il ragazzino di 14 anni e poi avrebbe afferrato la bimba di sei anni scaraventandola giù dal balcone al terzo piano del palazzo.

Il dramma si è consumato nell’abitazione della madre dell’arrestato, a cui erano stati affidati i due minorenni dopo la separazione dei loro genitori. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, in casa c’erano la madre del 49enne, suo fratello e un nipote dell’uomo.

Sono stati i vicini, allarmati dalle urla e grida che sentivano provenire dall’appartamento, ad intervenire bloccando l’uomo, che non ha tentato di fuggire rimanendo sul posto, mentre sul luogo, scena del crimine, accorrevano i Carabinieri del reparto operativo del Comando provinciale di Taranto, guidato dal tenente colonnello Roberto Spinola e le autoambulanze. Gli investigatori stanno ascoltando i testimoni per fare piena luce sull’accaduto.