Calcio – Serie A, ottava giornata

Cagliari, 6 Ott 2018 – All’Arena del Sant’Elia il Cagliari ritrova la vittoria davanti ad un Bologna evanescente e finisce 2-0. La squadra sarda cerca i 3 punti, una vittoria che manca da cinque giornate. Invece il Bologna di Inzaghi è in miglioramento, con due vittorie nelle ultime tre gare.

Maran opta per un centrocampista in più e parte con Sau e Farias in panchina. Nel Bologna, Santander confermato in avanti con Falcinelli, panchina per Destro. L’unica novità é Dijks per Krejci sulla sinistra a metà campo. I padroni di casa macinano gioco, ma non riescono a mantenere velocità. Al 22’ la fiammata: Castro crossa preciso per Joao Pedro che di testa insacca il gol del vantaggio per il Cagliari. Al 31’ azione fotocopia dalla fascia opposta: Castro serve Joao Pedro ma la palla esce di poco. Poco prima Srna toccato duro è costretto ad uscire. Entra Faragò. I padroni di casa restano in controllo, mentre i felsinei appaiono piuttosto privi di mordente. Il primo tempo non lascia dubbi, il Cagliari sembra padrone del campo.

In apertura di ripresa Falcinelli tenta si sorprendere Cragno. È il primo tentativo pericoloso del Bologna. Replica subito Castro con una conclusione dal limite alta di poco. Al 59’ ancora Bologna: Nagy da fuori area tira angolatissimo ma Cragno riesce a deviare. Replica ancora Joao Pedro che costringe Skorupski a deviare in angolo. Al 62’ Inzaghi mette dentro Orsolini per De Maio. Al 68’ ancora Castro, scatenato, parte in velocità e mette in mezzo un ottimo pallone, Pavoletti da buona posizione insacca di testa. E’ doppio vantaggio. Al 72′ Dzemaili prova a riaprire la partita con un tiro dal limite dell’area, Cragno manda a lato. Qualche velleitario tentativo emiliano, ma la partita non ha più molto da dire e il risultato non cambia.