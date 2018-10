Regione, Spanu, pubblicate graduatorie progressioni per 2100 dipendenti dell’amministrazione.

Cagliari, 5 Ott 2018 – Nel sito della Regione sono state pubblicate le graduatorie relative alle progressioni professionali dei dipendenti dell’amministrazione per l’anno 2018. Gli avanzamentI hanno riguardato 2100 persone. Si è tenuto conto dei titoli di studio e professionali, dell’esperienza di servizio maturata nel livello economico e della valutazione della competenza professionale. Si tratta delle progressioni orizzontali, bloccate dal 2013, che consentono il passaggio al livello economico superiore. In questa fase sono riservate al personale a tempo indeterminato dell’amministrazione in servizio alla data del primo gennaio 2018, con cinque anni di permanenza effettiva nel livello retributivo di appartenenza alla data del 31 dicembre 2017.

“Abbiamo mantenuto fede agli impegni assunti” dichiara l’assessore del Personale Filippo Spanu. “Per migliorare l’apparato amministrativo puntiamo sui concorsi ma anche sulla valorizzazione delle professionalità esistenti. Il percorso va avanti con l’estensione delle progressioni, sulla base di procedure già definite, ai lavoratori degli enti, delle agenzie e del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale. Voglio inoltre ricordare che, dopo 8 anni di blocco, è in vigore il nuovo contratto per 6.062 dipendenti, compresi i forestali, e i 197 dirigenti del comparto regionale. Altro risultato rilevante – conclude l’esponente della Giunta – è l’introduzione del ruolo unico che favorisce la mobilità e migliora l’utilizzo delle competenze”. Red