Martedì 9 ottobre si riunisce il Consiglio comunale di Cagliari e giovedì 11 ottobre di riunisce il consiglio della Municipalità di Pirri

Cagliari, 5 Ott 2018 – È convocata per martedì 9 ottobre 2018, la seduta del Consiglio comunale. A firma del presidente Guido Portoghese, l’avvio della discussione dell’ordine del giorno (link più sotto) è previsto per le ore 18. Dalle 17,30 nella consueta sede al secondo piano del Palazzo Civico di via Roma 145, le risposte di sindaco e assessori, ciascuno secondo la delega di competenza, alle interrogazioni dei consiglieri.

Invece il Consiglio della Municipalità di Pirri si riunirà giovedì 11 ottobre alle ore 17 presso la Sala Consiliare in Via Riva Villasanta n. 35.

All’ordine del giorno l’aggiornamento sulla situazione dei lavori pubblici, delle politiche sociali, abitative e per la salute nel territorio della Municipalità e gli intendimenti dell’Amministrazione comunale.

Interverranno l’assessore ai Lavori Pubblici Maurizio Chessa e l’assessore alle Politiche Sociali Roberto Marras.