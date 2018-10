Turismo, spazio espositivo dell’assessorato al Turisport di Cagliari. Argiolas: presentiamo progetti e eccellenze dai territori della Sardegna

Cagliari, 4 Ott 2018 – Ci sarà anche l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio al Turisport 2018, in programma negli spazi della Fiera di Cagliari da domani, venerdì 5 ottobre, a domenica 7 ottobre. “Sarà – dice l’assessora Barbara Argiolas – una bella opportunità per presentare ai cittadini di Cagliari alcune eccellenze e progetti dei territori della Sardegna, realtà che sono al centro del nostro lavoro di promozione dell’isola come destinazione ideale per il turismo attivo, religioso, culturale o legato al benessere in ogni periodo dell’anno”. In programma anche una tavola rotonda organizzata dall’Agenzia regionale Forestas sulla neonata Rete escursionistica della Sardegna (RES).

Sono dodici gli espositori istituzionali e associativi che verranno ospitati all’interno dei 1200 mq dell’Assessorato, nel Padiglione I del recinto fieristico: l’agenzia regionale Forestas; i Borghi Bandiere Arancioni; i Borghi più belli d’Italia; il Cammino di Santa Barbara; il Cammino di Sant’Efisio; le Destinazioni di pellegrinaggio; i Luoghi francescani; l’Area marina protetta di Capo Carbonara; il Parco naturale di Porto Conte; l’Ente Parco dell’Asinara; il Parco di Molentargius; i Giardini storici di Sardegna. Ogni espositore avrà a disposizione uno stand di 16 mq nel quale proiettare video promozionali e distribuire materiale informativo. Completa l’allestimento, curato dall’agenzia Forestas con piante ed essenze tipiche della Sardegna, uno spazio eventi nel quale si terranno presentazioni e incontri (il calendario è disponibile nel programma generale della manifestazione). “Al Turisport – dice Argiolas – portiamo uno spaccato significativo di quanto di bello e unico ha da offrire la Sardegna e che spesso non è ben conosciuto neppure da chi vive nell’isola: natura, ambiente e paesaggio, storia, un patrimonio materiale e immateriale irripetibile che sempre più viaggiatori stanno imparando a conoscere e apprezzare”.

Il Turisport sarà anche occasione per presentare ai cittadini la nascente Rete escursionistica della Sardegna (RES) e i progetti correlati, appena approvati dalla giunta regionale. Infatti, tra le altre cose, nel pomeriggio di sabato 6 ottobre, l’assessora Argiolas parteciperà a una tavola rotonda dal titolo “La valorizzazione del paesaggio (anche costiero) attraverso le nuove direttive tecniche regionali in materia di sentieri (ciclo)escursionistici e ippovie”, con inizio alle ore 15 nello spazio incontri del Padiglione I. “La RES e la rete cicloturistica e delle ippovie – spiega – sono progetti strategici per lo sviluppo di quel modello di turismo sostenibile in cui crediamo. Vogliamo valorizzare e ampliare la rete dei sentieri escursionistici in modo che diventi un nuovo attrattore della destinazione turistica Sardegna”.

Organizzato da Forestas, l’incontro ha l’obiettivo di illustrare la strategia della Regione e i compiti dell’Agenzia (cui è demandata la gestione operativa della RES), il ruolo delle associazioni e delle guide ambientali escursioniste, la collaborazione con gli operatori turistici e la possibile estensione dei percorsi marini come estensione della RES sulle coste. È prevista la partecipazione di PierFrancesco Boy, presidente CAI di Cagliari, Giorgio Argiolas, coordinatore regionale dell’Organo Tecnico CAI escursionismo; Matteo Cara, geografo ed scrittore; Davide Sanna, Club della Vela a Porto Conte; Paolo Insolera, operatore turistico nel trasporto via mare a Cala Gonone e componente tecnico commissione ambiente del Comune di Dorgali; Dionigi Secci e Andrea Murgia, funzionari del Servizio Tecnico – DG Forestas; Alessandro Abis, coordinatore regionale AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) Marco Marrosu, guida escursionistica e dottore naturalista; Italo Meloni, docente del Dipartimento di Ingegneria dei trasporti, Università di Cagliari; Giuseppe Pulina, Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas. Le conclusioni saranno affidate a Barbara Argiolas. Red