Giovane pregiudicato di Sinnai arrestato dai carabinieri della compagnia di Quartu Sant’Elena per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sinnai (Ca), 4 Ott 2018 – Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Sinnai, dipendenti dal comando compagnia cc di Quartu Sant’Elena e agli ordini del comandante, Magg. Valerio Cadeddu, hanno arrestato in paese per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, Mauro Sanna, di 22 anni, del posto, con precedenti di polizia.

Il ragazzo è stato sorpreso dai militari mentre cedeva una dose di marijuana a un 18enne del posto. In seguito, durante la perquisizione personale e domiciliare, sono stati rinvenuti 142 grammi circa di marijuana, due bilancini di precisione, materiale vario per il confezionamento e la somma in contanti di euro 720, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

A questo punto il pregiudicato, ultimate le formalità di legge in caserma, è stato riaccompagnato nella sua abitazione dove è rimasto agli arresti domiciliari fino a stamane quando è stato trasferito presso il Tribunale di Cagliari dove sarà sottoposto alla direttissima.

Invece il 18enne è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti.