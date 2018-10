Giovane donna di Narcao ma residente a Santadi arrestata dai carabinieri per atti persecutori e violazione di domicilio nei confronti del suo ex compagno.

Carbonia, 4 Ott 2018 – I carabinieri della compagnia di Carbonia hanno arrestato in flagranza di reato, M.C. 34 anni, originaria di Narcao e residente a Santadi, responsabile dei reati di atti persecutori e violazione di domicilio nei confronti dell’ex compagno. Infatti, la notte scorsa, alle ore 2 circa, è giunta al 112 una richiesta di aiuto da parte di un uomo che, stanco è preoccupato dell’agguato e dell’ennesima molestia da parte della ex compagna ha chiesto l’intervento dei militari.

Immediatamente giunti sul posto, un’abitazione di Sant’Anna Arresi, la pattuglia dell’Arma ha trovato la donna che, avendo scavalcato ed essendosi introdotta nel giardino, stava battendo con calci e pugni sulla porta della vittima nel tentativo di entrare nell’abitazione e di avere un contatto con l’ex. Quindi la giovane è stata fermata dai carabinieri e poi portata in caserma.

La vittima, un 31enne pescatore del luogo, ha in seguito raccontato ai carabinieri delle continue vessazioni, molestie, pedinamenti e anche aggressioni che aveva subito in passato dalla 34enne, motivo per cui la stessa era stata ammonita nel 2016 dal Questore di Cagliari e diffidata dal non commettere ulteriori atti di persecuzione nei confronti dell’uomo.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestata è stata trattenuta presso le camere di sicurezza del comando compagnia di Carbonia in attesa del rito direttissimo disposto dall’A.G. per la giornata di oggi.