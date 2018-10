È nato E-Sardinia, il progetto per la creazione di nuove imprese e il supporto del tradizionale canale del commercio.

Cagliari, 4 Ott 2018 – Alla luce degli elementi congiunturali che caratterizzano l’attuale fase economica, partendo dall’assunto che il capitale umano è elemento fondamentale della catena del valore e che la cifra dell’identità del “sistema imprese”, soprattutto quello delle PMI, sta nell’incessante gioco tra innovazione, creatività e valori della tradizione del territorio, il progetto formativo intende rispondere a specifici fabbisogni di professionalità qualificata e competente, e rappresentare un’importante opportunità di “occupabilità”, di sviluppo e di miglioramento delle future professionalità nel territorio sardo.

Il Progetto E-Sardinia è nato da un’accurata analisi dei fabbisogni formativi e professionali che, attraverso un articolato percorso di ricerca con il coinvolgimento degli imprenditori, portatori di interesse e soggetti istituzionali, è giunta alla definizione di un profilo professionale adatto a soddisfare le esigenze in ambito ICT delle imprese della Sardegna, con particolare riferimento alle attività di commercializzazione on-line di prodotti e servizi.

“Abbiamo compiuto un’analisi dei fabbisogni in generale delle imprese del mercato e con questa nuova avventura stiamo dimostrando che siamo vicini alle nostre aziende non solo per quanto riguarda la rappresentanza sindacale e fornitura dei servizi, nella formazione di imprenditori e loro dipendenti”, ha dichiarato il presidente di Confcommercio Sardegna Alberto Bertolotti, “ma anche nella formazione di nuove figure professionali che occorrono alle nostre imprese per affrontare la fase della digitalizzazione nei propri processi e il tema del cambio generazionale”.

Nello specifico, l’analisi dei fabbisogni formativi e professionali è stata realizzata attraverso: un’analisi di contesto su dati provenienti da fonti secondarie (ISTAT, UnionCamere, Confcommercio, ecc.); la realizzazione di un’indagine quantitativa su un campione di circa 400 imprese del commercio e dei servizi operanti in Sardegna, mediante la somministrazione di un questionario strutturato; la realizzazione di un’indagine qualitativa con la conduzione di 70 interviste, 2 focus group ed incontri interlocutori di confronto con la partecipazione di 100 testimoni privilegiati.

L’84,5% delle 400 imprese intervistate reputa vantaggioso promuovere e vendere i prodotti on-line e il 79,8% concorda nel considerare utile la disponibilità di risorse umane e professionali competenti in questi ambiti di attività. Inoltre, le prime tre aree indicate dalle aziende come ambiti di fabbisogni di competenze attuali sono: – marketing (71%); comunicazione (67%); commercio on-line (43%).

Si tratta di tre aree tematiche sostanzialmente coerenti e omogenee che indicano la volontà delle imprese di espandere il proprio mercato puntando su nuovi strumenti informatici e sulle tecnologie della comunicazione.

L’approfondimento qualitativo ha sostanzialmente confermato e rafforzato quanto emerso dalla ricerca quantitativa. Il 30% su un campione di oltre 70 imprese ha dichiarato di non avere nessuna presenza online, il restante 70% si divide tra chi effettua qualche intermediazione online (30%) e chi usa il web solo come strumento di comunicazione con un sito abbinato a profili social aziendali (18%) o solo con profili social (20%).

Alla luce di questi risultati, il progetto ha previsto la realizzazione di: Corso di formazione per la Qualifica regionale di “Responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita online di prodotti e/o servizi”; 600 ore – 16 partecipanti – 4 Edizioni – Sedi formative: Cagliari, Oristano, Nuoro Sassari – Percorso di formazione STEP – Services and Training for E-business Projects – per l’accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo negli ambiti del commercio on line e di sviluppo idee e-business 120 ore – 18 partecipanti – Sede formativa: Cagliari.

Si tratta di formazione gratuita destinata a giovani diplomati sino a 35 anni, disoccupati, inoccupati, non iscritti a scuola, università né in altri percorsi di formazione.

Secondo Paolo Manca, presidente di Federalberghi Sardegna, “è imprescindibile oggi avere del personale formato per attività di e-commerce nel senso più ampio del termine e quindi persone che conoscano tutti gli aspetti legati all’uso di questo fondamentale canale di vendita, sempre più nei settori del commercio turismo e servizi, non esistere commercialmente online, equivale a rinunciare alla buona parte del mercato che programma con questi strumenti i propri acquisti”.

L’obiettivo del progetto E-Sardinia, approvato dalla Regione con Determinazione N.5533/41913 del 16/12/2016, è quello di realizzare un intervento formativo integrato a carattere regionale, finalizzato all’acquisizione e al consolidamento di competenze nel settore del commercio on line e ICT, connesse con il mercato del lavoro locale.

Per valorizzare le risorse del territorio si è deciso quindi di puntare su un’azione mirata, proattiva e di condivisione tra i soggetti pubblici e privati. Il progetto rappresenta un’iniziativa sinergica di analisi del territorio e di alta formazione professionale, che nasce dalla collaborazione strategica tra agenzie formative, attori e partner qualificati del sistema regionale.

Partner del progetto sono: Iscom Emilia Romagna (agenzia capofila); Confcommercio Imprese per l’Italia Sardegna; Performa Confcommercio Sardegna; Confcommercio Imprese per l’Italia Nord Sardegna; Ascom Confcommercio Nuoro-Ogliastra; Ascom Servizi S.r.l. (Cagliari); Ascom Servizi S.r.l. (Oristano).

“Negli ultimi anni la formazione professionale è diventata una leva strategica per la valorizzazione del capitale umano”, ha commentato Paolo Sedda, responsabile del Settore Risorse Finanziarie e controlli dell’assessorato al Lavoro della Regione Sardegna, “nel dettaglio l’avviso della linea A1, ossia la sua strutturazione, rispetto agli avvisi della passata programmazione 2007/2013 contiene due importanti novità. La prima legata ad un’analisi puntuale sui fabbisogni e all’approvazione della proposta progettuale esecutiva, la seconda la formazione specifica finalizzata alla creazione d’impresa o di lavoro autonomo”. Com