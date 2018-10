Banca di Sassari sceglie una campagna di comunicazione non convenzionale per “StreetBank”

Sassari, 4 Ott 2018 – La Banca di Sassari ha scelto una campagna di comunicazione non convenzionale per promuovere in città la mostra StreetBank, dal metallo al bitcoin. La realizzazione di semplici manifesti pubblicitari da esporre sui muri della città, non era sufficiente e ha scelto la via della street promotion coinvolgendo gli stessi artisti che esporranno le loro opere in StreetBank.

Come dei veri writers i ragazzi dell’Accademia di Belle Arti Mario Sironi di Sassari, armati di bombolette e pennarelli, hanno completato gli spazi bianchi delle affissioni comunali scelte da Banca di Sassari sui muri della città, con citazioni di personaggi celebri da Leonardo da Vinci a Bill Gates, dall’ex presidente della BCE Jean-Claude Trichet a Elias Canetti, scrittore bulgaro e premio Nobel fino a Peter Thiel co-fondatore di Paypal.

Una perfomance nella performance, un contrappunto al cuore dell’attività artistica di StreetBank che nasce come racconto estetico dell’evoluzione della moneta attraverso la tecnica della street art.

La strada fa da sfondo a questo racconto e ieri, la strada è diventata terreno di conquista dove gli artisti hanno potuto lasciare il loro segno grafico “sui muri” della città, per interrogare, far riflettere senza nessun obiettivo etico o morale se non quello di dare l’opportunità di soffermarsi a riflette su alcune citazioni che riguardano la vita dell’uomo da quando si è reso necessario creare una moneta di scambio. L’eterno rapporto, dell’uomo con la moneta, che oggi assume una forma virtuale con la diffusione del bitcoin. L’avvento sul mercato monetario di criptovalute è espressione infatti di un nuovo modo di abitare i mercati attraverso la tecnologia, conditio sine qua non per l’uomo del terzo millennio e per il suo essere “cittadino del mondo”.

Le cinque citazioni scelte per rappresentare questo percorso compaiono in 15 affissioni sui muri di numerose vie della città e faranno da promemoria per l’appuntamento di sabato 6 ottobre nel giardino del palazzo di Banca di Sassari quando a partire dalle 10 i venticinque interpreti di StreetBank completeranno le loro opere con interventi pittorici in un’attività di live painting a cui i visitatori potranno assistere. A partire dalle 17.30 l’opening con la partecipazione di On Air Cover Band.

L’evento StreetBank, dal metallo al bitcoin è promosso da Banca di Sassari del gruppo Bper all’interno della XVII edizione di Invito a Palazzo promosso da Abi. Com