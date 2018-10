Pregiudicato di 41 anni di Cagliari arrestata dai carabinieri per rapina impropria

Cagliari, 3 Ott 2018 – Durante il primo pomeriggio di ieri i carabinieri della Stazione di Ca-Sant’Avendrace hanno arrestato per il reato di rapina impropria, una pregiudicata cagliaritana di 41 anni. Quest’ultima infatti, si era introdotta intorno alle 11:30 all’interno del negozio “Kiko” situato all’interno del centro commerciale Auchan di Santa Gilla e, pensando di non essere notata da alcun dipendente, in maniera furtiva e veloce, si è impossessata di cosmetici e vari prodotti per la cura del corpo per poi, dopo averli opportunamente occultati, si è allontanata oltre la barriera casse evitando di essere vista ed omettendo il relativo pagamento.

La donna però veniva è stata notata da una dipendente del negozio che ha provato a fermarla, ma è stata dalla pregiudicata, minacciata e colpita addirittura con un pugno. Pertanto sono stati chiamati subito o carabinieri che poco dopo sono giunti sul posto e immobilizzato e arrestato la 41enne.

La refurtiva veniva è stata restituita all’attività commerciale e la pregiudicata è stata messa agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo in corso di svolgimento.