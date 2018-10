Industria, Giunta Sardegna approva chiusura consorzio Zir valle del tirso in liquidazione e trasferimento beni in favore del comune di Ula Tirso

Cagliari, 2 ottobre 2018 – Prosegue da parte dell’Assessorato dell’Industria il lungo processo che razionalizza la gestione dei Consorzi ZIR. Con delibera proposta dell’assessora Maria Grazia Piras, la Giunta ha approvato la chiusura del Consorzio ZIR Valle del Tirso in liquidazione e il trasferimento del patrimonio in favore del Comune di Ula Tirso. Con il provvedimento si esauriscono tutte le procedure relative alla chiusura dell’Ente e si restituiscono all’amministrazione comunale la gestione dei beni del Consorzio e le competenze sulla zona industriale.

“La delibera – conclude la nota dell’assessora Piras – va nella direzione già tracciata con altri provvedimenti in materia. In tal modo, i Comuni hanno un ruolo sempre più forte nella gestione del territorio”. Tra i beni trasferiti dal Consorzio della Valle del Tirso all’ente locale ci sono gli immobili e i terreni, comprese le strade. Gli impianti idrici e fognari consortili passano invece in concessione d’uso alla società Abbanoa. La delibera sancisce anche il trasferimento definitivo dell’unico dipendente del Consorzio all’Unione dei Comuni del Montiferru-Sinis. Red