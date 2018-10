Giovane di 22 anni pluripregiudicato di Cagliari arrestato dagli agenti di una Volante per furto aggravato e continuato in abitazione

Cagliari, 1 Ott 2018 – Ieri sera gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari, hanno arrestato Franco Sanna 22 anni, cagliaritano pluripregiudicato, per il reato di tentato furto aggravato e continuato in abitazione.

Dopo la chiamata giunta al 113 il Centro Operativo ha inviato un equipaggio di una Volante in Via Botticcelli, dove alcuni residenti avevano fermato un giovane sorpreso all’interno di un’abitazione.

I poliziotti, giunto immediatamente sul posto, ha subito riconosciuto il ragazzo in quanto già fermato e denunciato più volte per reati della stessa natura compiuti nei giorni scorsi, l’ultimo dei quali proprio sabato 29. Ed in seguito, dagli accertamenti effettuati è emerso che Sanna, poco prima, utilizzando una scala da cantiere posta nel cortile condominiale, aveva tentato di accedere al primo piano di un appartamento ma, accortosi della presenza di persone in casa, aveva desistito riscendendo velocemente per poi risalire e tentare nell’appartamento accanto.

Il giovane, mentre entrava nel secondo appartamento, è stato sorpreso dal proprietario che, accortosi del giovane, ha urlato facendolo così desistere dal suo intento. Il ladro, infatti, ha scavalcato nuovamente il balcone tentando di dileguarsi ma è stato bloccato dai condomini che nel frattempo erano intervenuti allarmati dalle urla, e poi messo in condizioni di non nuocere definitivamente dagli agenti intervenuti e poi lo hanno dichiarato in arresto.

Al termine del processo con rito per direttissima è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta. Termini a difesa.