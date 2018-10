Gdf Cagliari sequestra 43,82 grammi di hashish, 14,4 grammi di marijuana, 0,6 grammi di eroina e 0,25 grammi di cocaina. 1 soggetto arrestato, 1 denunciato, 8 segnalati alla prefettura.

Cagliari, 1 Ott 2018 – Durante un’attività antidroga, i militari del comando provinciale di Cagliari, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, negli ultimi giorni, diversi interventi nel capoluogo e nella provincia.

A Capoterra, nelle adiacenze di un istituto scolastico, i finanzieri hanno fermato un ragazzo si 18 anni, trovato in possesso di 0,6 grammi di hashish.

Poi a Cagliari, nel quartiere San Michele le Fiamme Gialle hanno sequestrato ad un 38enne 0,6 grammi di eroina. E sempre in città, zona Monte Urpinu, i Baschi Verdi hanno trovato un ragazzo di 20 anni, in possesso di 2,7 grammi di hashish. Invece nella zona della stazione ferroviaria, i militari hanno denunciato a piede libero un senegalese, di 31 anni, trovato in possesso di 10,62 grammi di hashish.

In seguito, durante i controlli antidroga, sono stati individuati 5 soggetti – 4 italiani ed uno gambiano, di età compresa tra i 17 e i 30 anni – e trovati in possesso, complessivamente, di 6,9 grammi di marjuana, 5,4 grammi di hashish e 0,25 grammi di cocaina.

Nel medesimo contesto operativo, i finanzieri hanno rinvenuto un involucro contenente 2,5 grammi di marjuana, abbandonato sul ciglio della strada.

Nella serata di ieri, nel capoluogo regionale, nel quartiere San Michele, i Baschi Verdi hanno sorpreso un cagliaritano, di 36 anni, in possesso di 24,5 grammi di hashish – suddivisa in 13 dosi -, 5 grammi di marijuana – suddivisa in 10 dosi – e 20 € in contanti.

Il trentaseienne, con specifici precedenti in materia di stupefacenti, è stato arrestato e processato per direttissima.

Gli assuntori sono stati segnalati alla locale prefettura e la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro.