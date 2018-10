Gdf Cagliari: individuato un evasore totale che ha occultato al fisco ricavi per oltre € 168.000.

Cagliari, 1 Ott 2018 – le Fiamme Gialle del Gruppo di Cagliari hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di un autolavaggio dell’hinterland cagliaritano.

In questa circostanza, i finanzieri hanno verificato se fosse corretto l’assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle imposte dirette, dell’iva e dell’Irap per i periodi d’imposta dal 2013 al 2016.

Le operazioni di controllo hanno evidenziato, da un lato l’omessa presentazione delle dovute dichiarazioni dei redditi per 3 annualità e, dall’altro, la non completa corrispondenza tra quanto riportato nella documentazione presentata all’erario e quanto invece annotato in contabilità.

All’esito del controllo, che ha indicizzato il contribuente quale evasore totale, sono stati rilevati redditi non dichiarati per complessivi 168.101 € ed una conseguente evasione I.v.a. per 53.214 €.

I controlli della Guardia di Finanza proseguiranno con ancora maggiore incisività ed intensità.