Servizio antidroga dei carabinieri della compagnia di Isili: ventenne deferito per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Isili, 30 Sett 2018 – Durante un’attività investigativa finalizzata alla repressione dei reati di produzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel nuorese, i Carabinieri della Stazione di Gergei, al termine di una vasta operazione condotta con i colleghi delle Stazioni cc di Nuragus e Villanova Tulo, dell’Aliquota radiomobile della compagnia di Isili e con il supporto di un cane antidroga del nucleo cinofili di Cagliari, hanno deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica di Cagliari per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un ventenne del posto.

Durante i controlli, i militari hanno rinvenuto abilmente occultati all’interno del cortile della sua abitazione 30 grammi circa di marijuana suddivisa in 4 involucri di cellophane. Inoltre, nel corso del servizio antidroga, in una piazza del paese, in prossimità della fermata del bus utilizzato dagli studenti pendolari, il cane anti droga “Indio” ha rinvenuto a terra nei pressi di un cestino per rifiuti uno spinello di 2 grammi contenente marijuana, probabilmente gettato alla vista dei Carabinieri, successivamente sottoposto a sequestro.

I controlli anti droga continueranno per reprimere anche lo spaccio davanti alle scuole.