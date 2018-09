Ennesima lite nel litorale cagliaritano Poetto: un giovane pregiudicato accoltellato nelle prime ore del mattino

Quartu Sant’Elena (Ca), 30 Sett 2018 – Come quasi tutte le notti estive del fine settimana al Poetto, scoppia l’ennesima lite. E anche questa volta con un ferito. Infatti, questa mattina alle ore 02.30 circa, i carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena sono intervenuti in quel Lungomare Poetto, nei pressi di un noto stabilimento balneare, dove personale del 118 stava prestando le prime cure a un cagliaritano 23enne, con precedenti di polizia, che presentava ferite da arma da taglio, presumibilmente a seguito di una lite per futili motivi.

Il ragazzo è stato quindi soccorso e subito dopo trasportato non in gravi condizioni presso il pronto soccorso dell’ospedale Marino da dove i sanitari, dopo le cure del caso, hanno dimesso il ragazzo con un una prognosi di 10 giorni.

Proseguono le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena.