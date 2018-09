Non si ferma all’alt dei carabinieri della Stazione di Borore e si dà alla fuga: bloccato e denunciato per resistenza ad un Pubblico Ufficiale

Borore (Nu), 29 Sett 2018 – Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Borore, che da tempo ha intensificato i servizi di prevenzione finalizzati al contrasto dei furti e dei reati in genere, nel corso di un servizio di perlustrazione ha notato un’autovettura con a bordo solo il conducente che, con fare sospetto, si aggirava nei pressi di Borore.

All’“Alt” della pattuglia dell’Arma l’uomo ha proseguito la marcia, dandosi alla fuga ed effettuando molteplici manovre pericolose all’interno del centro abitato per cercare di vanificare il tentativo di controllo da parte dei militari, ma è stato raggiunto e bloccato dopo un rocambolesco inseguimento fino all’abitato di Silanus.

Quindi per il ragazzo di 20 anni, disoccupato, pregiudicato, è scattata la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per Resistenza ad un Pubblico Ufficiale. I controlli continueranno senza sosta a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.