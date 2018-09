Nelle montagne di Baunei una ragazza di Nughedu Santa Vittoria 34 anni precipita in un dirupo mentre con un amico era in gita in montagna e dopo un volo di 60 metri muore sul colpo

Baunei (Nu), 29 Sett 2018 – Questa mattina a Baunei in località “S’iscala e su Tasaru”, in una zona molto impervia del Supramonte, una giovane ragazza di 34 anni, residente a Nughedu Santa Vittoria(Or) mentre si trovava in compagnia di un amico, nell’ affrontare un sentiero scosceso ha perso aderenza rovinando in un dirupo sottostante ed atterrando su un terrazzamento dopo un volo di 60 metri circa.

La vittima è morta sul colpo per trauma maggiore da precipitazione. Sul posto sono è intervenuto personale medico del 118 che ha recuperato il corpo mediante eliambulanza e poi trasportato nella località il Golgo. La salma è stata messa a disposizione dei famigliari su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria