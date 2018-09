Controlli straordinari dei carabinieri della compagnia di Siniscola: sei persone denunciate per guida in stato di ebbrezza

Siniscola (Nu), 29 Sett 2018 – I carabinieri della Compagnia di Siniscola in questa settimana, ha disposto un servizio straordinario per il controllo del territorio dispiegando molte pattuglie a vigilanza delle maggiori vie di comunicazione comprese tra San Teodoro, Budoni, Siniscola, Galtellì e Orosei. Durante i vari posti di blocco dove sono state convogliate le autovetture in transito sulle strade della baronia, sono state controllate circa 350 autovetture e con a bordo quasi 720 persone.

Durante il servizio, sei persone sono state denunciate dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria per essere state trovate alla guida delle loro autovetture in stato di ebbrezza alcolica: per loro è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, poiché sorprese con un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito dalla legge. Un pregiudicato, invece, di 30 anni di Galtellì, è stato sorpreso alla guida di un’autovettura senza patente perché mai conseguita. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro e al 30enne, veniva contestato l’art. 116 del codice della strada.

L’attività di prevenzione posta in essere dal personale dall’Arma di Siniscola sui comuni della giurisdizione, ha consentito, infine, di segnalare alla Prefettura un 40enne della provincia di Perugia, quale assuntore di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

I controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno in questo fine settimana. L’obiettivo è quello di scoraggiare le irregolarità.