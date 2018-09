Badanti di 54 anni di Iglesias badante dopo una notte di assistenza ospedaliera si avvia verso casa ma esce di strada rimando ferita in modo non grave.

Carbonia, 29 Sett 2018 – Alle ore 07 circa di questa mattina, i carabinieri della compagnia di Carbonia sono intervenuti sulla SP2 al km.45 con direzione d’Iglesias dove Patrizia Serra, di 54 anni, badante, per probabile a causa di un colpo di sonno, dopo aver assistito la notte scorsa una persona anziana in ospedale) ha perso il controllo della sua auto ed ha invaso la corsia opposta e fuoriuscendo dal manto stradale, dove la vettura si è poi incuneata su una pianta di Oleandro che costeggia la strada provinciale.

La signora è stata accompagnata da personale medico del 118 presso il pronto soccorso per accertamenti, non in pericolo di vita. Nessuna ripercussione sul traffico.