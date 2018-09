Un migliaio di studenti cagliaritani alla Giornata Europea dello Sport Scolastico

Cagliari, 28 Sett 2018 – Ha i colori vivaci della festa il quadro intitolato Giornata Europea dello Sport Scolastico. Artisti d’eccezione le alunne e gli alunni delle scuole elementari e medie di Cagliari, che oggi allo Stadio comunale di Atletica leggera di via Degli Sport, sotto lo sguardo attento di insegnanti e genitori, con la collaborazione dei tecnici MSP Sardegna, “hanno saputo cogliere e rappresentare magistralmente l’equilibrio tra attività fisica e gioco”.

E cimentandosi in percorsi d’abilità con salti e capriole, beach tennis, danza ed esercizi ginnici, “hanno dato prova – ha rimarcarlo Yuri Marcialis, assessore alla Pubblica istruzione, Sport e Politiche giovanili – di come l’attività agonistica sia elemento indispensabile per la costruzione di rapporti relazionali, basati sul rispetto dell’altro, l’osservanza delle regole e il superamento delle discriminazioni”.

A brillare sotto il sole del Capoluogo sin dalle prima mattinata, i volti di circa un migliaio di studenti. A dar loro il benvenuto in quello che sarà parte integrante del nuovo Villaggio dello Sport, già messo in cantiere dall’Amministrazione comunale e che sarà pronto per il 2019, il sindaco Massimo Zedda.

“Quella di oggi è una giornata all’aria aperta all’insegna del benessere”, ha spiegato il Primo cittadino riferendosi all’importanza dell’attività fisica, alla funzione educativa e sociale dello sport, ma anche per esaltare uno stile di vita salutare attraverso un consumo consapevole del cibo. Come “alcuni degli ottimi prodotti della terra” ordinatamente disposti sotto i gazebo posizionati all’ingresso del Riccardo Santoru e che i ragazzi potranno degustare per “ricaricarsi”, insieme a genitori e insegnanti.

Alla Giornata Europea dello Sport Scolastico, anche Andrea Dettori, nella doppia veste di consigliere comunale e rappresentante dell’ufficio di gabinetto dell’Assessorato allo Sport della Regione, il consigliere Marco Benucci e i rappresentanti del CONI, dell’Ufficio regionale scolastico, della Corisar, degli Scout Assorider, di TDM 2000, l’Agenzia regionale LAORE e di MSP Sardegna che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento. Com

