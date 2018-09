La 6° edizione del Challenge Sardinia si preannuncia spettacolare: il 27 e 28 ottobre prossimi sarà un fine settimana dedicato alla multi-disciplina in un angolo stupendo del Sud della Sardegna

Forte Village (Pula), 28 Sett 2018 – La Sesta edizione del Challenge Sardinia, che si terrà il weekend del 27 e 28 ottobre 2018, si preannuncia spettacolare per la sempre più numerosa partecipazione di atleti age group nazionali ed internazionali ma soprattutto per la presenza di atleti di fama mondiale. I riflettori saranno tutti su un angolo meraviglioso del Sud della Sardegna che sarà anche quest’anno il fulcro dell’evento. Il format rimane invariato, con qualche piccola novità. Sabato 27 ottobre sarà la volta della gara Sprint la mattina e della Duathlon Kids nel pomeriggio, alla quale l’anno scorso hanno partecipato oltre 200 ragazzi. Domenica mattina sarà invece la volta della gara HALF, il Challenge Sardinia, individuale e a staffetta. Novità di quest’anno della domenica mattina, alle ore 10.00 la Challenge Women, una camminata ludico motoria di 5 km dedicata alle donne e il cui ricavato verrà devoluto al progetto Nastro Rosa della AIRC. La 6° edizione si preannuncia un evento di altissima qualità diretto dall’esperienza del team del Forte Village, resort pluripremiato a livello internazionale. Una serie di partnership è stata stretta dall’organizzazione per agevolare il raggiungimento dell’Isola da parte di atleti non residenti in Sardegna: lastminute.com per i voli aerei, Sixt per il noleggio auto e Moby e Tirrenia per i traghetti mettono infatti a disposizione degli atleti sconti per raggiungere Cagliari.

Anche quest’anno importanti gli atleti professionisti partecipanti, primo tra tutti il pluridecorato paratleta di Bologna Alex Zanardi che sarà, per la seconda volta consecutiva, alla partenza della gara Half. Alex Zanardi ha dimostrato da tempo la sua passione per il triathlon. Dopo una carriera nell’automobilismo prima -si è laureato campione CART nel 1997 e 1998 e campione italiano superturismo nel 2005 e nel paraciclismo poi, ha conquistato quattro medaglie d’oro ai Giochi paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016, e otto titoli ai campionati mondiali su strada. A settembre 2017 è entrato anche tra i grandi del triathlon mondiale essendo il 1° atleta paralimpico “Sub- niner” mentre qualche giorno fa all’Ironman Cervia ha superato se stesso conquistando il record del mondo impiegando 8 ore 26’ 6’’ e migliorando di mezz’ora il primato precedente, comunque suo.

Tra gli atleti professionisti alla start line il 28 Ottobre spicca tra tutti il tedesco Sebastian Kienle, vincitore dell’Ironman World Championship nel 2012, 2013 e 2015 e vincitore nel 2012 e 2013 dell’Ironman 70.3 World Championship. Nel 2016, 2014, 2013 ha vinto anche il titolo dell’Ironman European Championship. Alla partenza anche i francesi Cyril Viennot (vincitore nel 2018 dell’Ironman Copenaghen e campione del mondo di lunda distanza nel 2015 e 2016) e Sylvain Sudrie (Campione del mondo di triathlon long distance – 2010) e l’italiano Alessandro Degasperi, e sul fronte femminile le britanniche Laura Siddal che quest’anno ha conquistato il titolo di Campionessa Europea ETU Long Distance e Chantal Cummings, le italiane Margie Santimaria e l’atleta sarda Elisabetta Curridori, Campionessa italiana di duathlon e di triathlon medio nel 2018. Parteciperà l’atleta sardo Giovanni Achenza, che alla Paralimpiadi di Rio ha conquistato il bronzo nel triathlon, nella categoria PT1.

Nella distanza sprint parteciperà l’atleta villacidrese Emanuele Aru, 3° agli Europei di Cross Triathlon nel 2017, attualmente vice Campione Italiano di Triathlon Cross 2018 e 4° ai Campionati Mondiali di Triathlon Cross in Danimarca.

La 6° edizione del Challenge Sardinia si preannuncia spettacolare. Per il successo dell’evento sarà fondamentale il supporto dei Comuni di Pula, Teulada, Domus de Maria, Sant’Anna Arresi, delle Forze dell’ordine, della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, dell’Arst, dell’Anas, della Città Metropolitana di Cagliari, della Centrale 118 oltre che dei tantissimi volontari che renderanno indimenticabile questo weekend di sport. Com