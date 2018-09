Strade, Balzarini all’incontro con ministra lezzi: Anas imprima accelerazione alle opere programmate nel patto per la Sardegna

Roma, 27 Sett 2018 – “L’Anas deve imprimere una forte accelerazione alle progettazioni delle opere programmate con i fondi FSC 2014/2020 nel Patto per la Sardegna. Occorre inoltre dare priorità alle manutenzioni, in particolare dei tratti stradali della S.S. 131, da Oristano a Sassari, fortemente compromessi ed è indispensabile dare impulso al potenziamento delle articolazioni della stessa Anas dedicate alle infrastrutture sarde, raccordandosi operativamente con gli uffici regionali”.

Lo ha detto l’assessore dei Lavori pubblici Edoardo Balzarini nell’incontro odierno convocato dalla ministra per il Sud Barbara Lezzi sugli interventi infrastrutturali stradali in Sardegna finanziati con fondi FSC.

“Nella riunione, a cui hanno partecipato i vertici dell’Anas, è emersa – aggiunge Balzarini – la generale esigenza di accelerare nel processo di ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale dell’Isola. Anas ha riferito di aver recentemente attribuito gli incarichi di progettazione e di aver in corso il potenziamento degli uffici coinvolti assicurando, nel contempo, un maggior coinvolgimento della Regione in tutte le attività in corso”.