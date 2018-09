Sanità: gruppi di cammino, al via la fase operativa

Cagliari, 27 Sett 2018 – I “Gruppi di cammino” sono un insieme di persone che decidono di intraprendere l’attività fisica per promuovere il proprio benessere e per socializzare.

Un modello di promozione della salute che l’Assessorato regionale dell’Igiene e dell’assistenza sociale vuole diffondere estensivamente nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-2018. Del progetto, capofila l’Ats-Assl di Sanluri, si è parlato davanti ai rappresentanti delle associazioni dei cittadini. Partner della Regione e dell’Ats sono l’Anci e l’Uisp, anch’esse presenti all’incontro.

“Investire sulla promozione della salute – ha affermato l’assessore Luigi Arru – è una delle migliori azioni che stiamo compiendo in questa legislatura. Il PRP sostiene comportamenti corretti, stili di vita e buone pratiche che sono un ottimo strumento di prevenzione di tante malattie croniche non trasmissibili”.

Fondamentale, lo hanno sostenuto tutti gli intervenuti, è sicuramente il coinvolgimento e l’apporto attivo delle associazioni locali e dei Comuni interessati.

Il prossimo passo sarà l’estensione del progetto a tutto il territorio regionale attraverso l’acquisizione della volontà a partecipare da parte delle amministrazioni comunali, con l’obiettivo iniziale di avviare entro l’anno le attività in almeno due comuni per ogni Assl. Com