Razzismo a Oristano – Molestie, danneggiamento ed esplosioni pericolose in danno di cittadini senegalesi e della comunità Rom

Oristano, 27 Sett 2018 – Al termine di una complessa indagine, avviata dagli agenti della Questura di Oristano, dopo episodi in cui sono state prese di mira le abitazioni di cittadini senegalesi e della comunità Rom, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria 13 persone, 6 delle quali di età inferiore ai 18 anni che agivano in concorso. In particolare i maggiorenni sono S.L. di Oristano 19 anni, incensurato, P.A. di Oristano di 19, incensurato, S.E. di 19 incensurato, P.S. di Oristano di 19 incensurato, C.S. di Oristano di 21, incensurato, L.N. di Oristano di 20, con piccoli precedenti, S.G. di Oristano di 18 anni, incensurato; i sei minorenni risultano tutti incensurati.

Gli episodi denunciati, dei quali si è riusciti a ricostruire le dinamiche ed attribuire le responsabilità, sono complessivamente cinque: quattro accaduti nel mese di agosto e uno nel mese di settembre.

I primi quattro hanno interessato un immobile ubicato in questa Via Aristana, ove risiede una comunità di senegalesi (20 circa), contro il quale, in momenti diversi e in orari notturni, sono stati lanciati agrumi e sassi che hanno causato, questi ultimi, il danneggiamento di una tapparella della finestra adiacente il portoncino d’ingresso e, seppur lievemente, il portoncino stesso, inoltre, di fronte alla porta di accesso all’abitazione, sono stati fatti esplodere dei petardi.

Il quinto episodio, invece, ha interessato uno dei cittadini di etnia Rom, residente in Viale Fondazione Rockefeller.

Le indagini tempestivamente condotte dagli investigatori della Polizia di Stato, hanno accertato che il movente, comune a tutti gli episodi trattati, sembrerebbe da ricondurre alla pratica in voga tra i giovani, denominata “Prank” (dall’inglese “scherzo”), consistente nel riunirsi in gruppo e fare scherzi o procurare spavento al fine di trovare gratificazione dalla reazione della vittima.

Quindi per i reati commessi tutti i giovani sono stati deferiti all’A.G. per i reati di danneggiamento, molestie e lancio pericoloso di oggetti.